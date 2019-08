Calendar ortodox 10 august 2019. Mii de romani isi sarbatoresc sambata onomastica

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CALENDAR ORTODOX 10 AUGUST 2019. RomaniaTV.net va prezinta cele mai importante sarbatori de peste an. Ortodoxe Sf. Mc. Laurentiu, arhidiaconul; Sf. Sfintit Mc. Xist, episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit Greco-catolice Sf. arhid. m. Laurentiu Romano-catolice Sf. Laurentiu, diacon m. Sfantul Mucenic Laurentiu este pomenit in calendarul crestin ortodox la 10 august. A fost arhidiacon al episcopului Romei, Sixt. Papa Sixt a fost prins, impreuna cu clericii Bisericii din Roma, de prefectul cetatii, Valerian, si a fost inchis alaturi de multi alti crestini in temnita poporului. El si alti doi diaconi au fost dusi in fata imparatului Deciu (249-251), persecutor al crestinilor. Imparatul a cerut Papei Sixt sa se inchine zeilor pentru a-s ...