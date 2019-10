Calendar ortodox 12 octombrie. Trei Mucenici sunt cinstiti in aceasta zi

Potrivit calendar ortodox octombrie 2019, credinciosii ii cinstesc sambata, 12 octombrie, pe Sfintii Mucenici Tarah, Prov si Andronic.

Sfintii Tara, Prov si Andronic au trait in perioada imparatului Andronic(284-305). Thara s-a nascut in Claudiopolis, Prov in Perg Pamfiliei, iar Andronic a fostv dintr-o familie instarita din Efes. Au fost torturati deoarece au refuzat sa se lepede de Hristos si au fost aruncati la fiare impreuna cu alti talhari.

Scrierile crestine spun ca acestia au iesit nevatamati iar restul talharilor au fost sfasiati. In urma acestei minuni, multi cetateni au dorit sa se boteze in numele lui Dumnezeu.

Sfintii Mucenici Tarah, Prov si Andronic au murit omorati de soldati si aruncati langa ceilalti talhari.

Desi trupurile acestora au fost amestecate cu cele ale criminalilor, Dumnezeu le-a descoperit unor crestini in chip minunat care sunt trupurile martirilor-trei lumanari s-au aratat deasupra trupurilor acestora. Astfel, cei trei mucenici au fost ingropati cu cinste.

Calendar ortodox 12 octombrie. Troparul Sfintilor Tarah, Prov si Andronic: „De ispravile sfintilor mucenici Puterile Ingeresti foarte s-au minunat; ca fiind un trup muritor, pe vrajmasul cel fara de trup cu Puterea Crucii nevoindu-se tare, l-au biruit nevazut. Si acum se roaga Domnului sa se miluiasca sufletele noastre.”

-Sfantului Cuvios Cosma Aghiopolitul, episcopul Maiumei;

-Sfintei Mucenite Domnina;

-Sfintei Mucenite Anastasia, fecioara;

-A saptezeci de sfinti mucenici;

-Sfantului Teodot, episcopul Efesului;

-Sfintei Mucenite Malfeta;

-Sfintei Mucenite Anthia;

-Sfintilor Mucenici Iuventim si Maxim;

-Sfantului Iason, episcopul Damascului;

-Sfintilor Andromah si Diodor.

