Calendar ortodox 13 august 2019. Ce sfant sarbatorim marti

Marti, 13 august, credinciosii ortodocsi il cinstesc pe Sfantul Tihon de Zadonsk, episcopul Rusiei. Citeste rugaciunea Sf Rihon de Zadonsk pentru ajutor imediat. Calendar ortodox august 2019.

Sf Tihon s-a nascut in Rusia, in 1724, din parinti crestini. Tatal sau, diaconul Savelie Chirilov, moare cand Timotei(numele primit la nastere) era foarte mic. Acest lucru aduce pierderea sustinerii materiale si in acelasi timp va fi motivul pentru care mama Sfantului Tihon se va gandi sa-l dea spre adoptie pe acesta, dar nu o va face.

A absolvit seminarul in anul 1754 si a lucrat ca profesor de retorica intre anii 1754 – 1758. Renunta sa mai fie profesor pentru a intra in monahism, primind numele Tihon. In 1763 devine episcop de Voronej si Eletk pentru patru ani si jumatate.

In aceasta calitate, lupta impotriva ereticilor, paganismului, dezvolta invatamantul din zona in care pastorea si se ingrijeste sa aiba in eparhia sa preoti competenti.

Sfantul Tihon de Zadonsk a trecut la cele vesnice pe 13 august 1783. A fost inmormantat intr-o cripta de sub altarul Manastirii Bogoroditk.

-Imparatesei Irina, ctitora Manastirii Pantocrator;

-Sfantului Cuvios Dositei;

-Sfantului Cuvios Dorotei de Gaza;

-Sfintei Evdochia, imparateasa;

-Sfantului Cuvios Serida, egumenul manastirii din Gaza;

-Sfantului Mucenic Coronat;

-Icoana Maicii Domnului cu sapte sageti;

-Mutarii moastelor Sfantului Cuvios Maxim Marturisitorul.

Calendar ortodox 13 august. Rugaciunea Sfantului Tihon de Zadonsk

"Condacul Sfantului Ierarh Tihon

Fecioara astazi...

Intru sihastrie de Dumnezeu iubitorule, sfinte, petrecand, puterea Mantuitorului de sus ai luat, idolii inselaciunii ai surpat si pe popoare le-ai mantuit, demonii ai gonit, bolile ai vindecat. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, Sfinte Tihone Preafericite.

Canon de rugaciune catre Sfantul Tihon

Tropar Sfantului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, glasul 1:

Locuitor pustiului si inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru Tihon; cu postul, cu privegherea, cu rugaciunea, ceresti daruri luand, vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui Ce ti-a dat tie putere; slava Celui Ce te-a incununat pe tine; Slava Celui Ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

Cantarea 1, glasul al 4-lea:

Irmosul:

Pe Voievozii cei tari, pe cele trei parti ale sufletului, Cel Ce Te-ai nascut din Fecioara, Te rog in adancul nepatimirii ineaca-i. Ca tie, ca intr-o alauta, intru omorarea trupului, sa-ti cant cantare de biruinta.

Stih: Sfinte Parinte Tihon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai langa scaunul lui Dumnezeu, purtand cununa ca unul ce ai vietuit pe pamant cu cuviinta si esti luminat cu lumina neinserata, lumineaza-ma inima si cugetul, ca sa laud viata ta cea intocmai cu ingerii, Fericite Parinte Tihon.

Stih: Sfinte Parinte Tihon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Odraslind sfintit din radacina laudata si fericita, cu adevarat te-ai aratat ca o ramura plina de buna rodire si de credinta si de nadejde, de dragoste si de darul minunilor celor preaslavite, de Dumnezeu insuflate.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Prin ostenelile sihastriei si prin rugaciunea cea neincetata omorand patimile cele ce omoara sufletul, te-ai adus pe tine insuti jertfa curata si deplina lui H ristos, Cel Ce S-a jertfit pentru noi, parinte.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Ceea ce ai nascut pe Hristos din curate coapsele tale, Prea Curata, ne-ai ridicat pe noi, care am fost cazuti in prapastia care duce la pieire; ci ca Una ce ai indrazneala, roaga-L pe Dansul, sa ne izbaveasca de primejdii pe noi robii tai. Amin".

