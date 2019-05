Calendar ortodox 2 mai. Vezi ce sfant mare sarbatorim astazi

sfantul atanasie cel mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfantul Atanasie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa atat la data de 18 ianuarie, cat si pe 2 mai (Aducerea moastelor sale in Constantinopol). Sfantul Atanasie cel Mare a fost unul dintre cei mai de seama episcopi ai Bisericii crestine din Alexandria in sec. al IV-lea. Acesta s-a nascut in Alexandria, in 295 sau 296, si a primit o temeinica educatie clasica si teologica. La 24 de ani a fost hirotonit diacon de catre arhiepiscopul cetatii, Alexandru, incredintandu-i-se totodata si functia de secretar al acestuia. In aceasta calitate il insoteste pe patriarh la Sinodul de la Niceea, in 325, unde joaca un rol decisiv in combaterea arianismului si in condamnarea lui Arie. Este ales episc ...