Calendar ortodox 28 februarie 2020. Sfinții praznuiți in aceasta zi

În fiecare an la data de 28 februarie creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman. Este o zi însemnată cu cruce neagră în calendarul creștin ortodox.

Calendar ortodox 28 februarie 2020. Sfinții prăznuiți în această zi

Sfântul cuvios Ioan Casian s-a născut în provincia romană Scythia Minor, în anul 360, fiind atras încă de mic de viața monahală. La numai 17 ani, el pleacă în Palestina împreună cu prietenul lui Gherman, unde rămân amândoi timp de doi ani, într-o mănăstire din Betleem, unde se dedică complet vieții monahale. Apoi părăsesc Palestina pentru Egipt, în dorința de a cunoaște viața și învățatura marilor asceți.

Apoi cei doi merg împreună la Constantinopol, unde îl cunosc pe Sfantul Ioan Gură de Aur. Vazând curăția sufletească în care trăiesc cei doi, acesta îl hirotoneste diacon pe Casian și preot pe Gherman, potrivit vârstei lor. Alaturi de el, Casian își va desăvârși pregătirea teologică, după cum mărturiseste în scrierile sale: “Eu sunt ucenicul și opera lui Ioan”.

In anul 405, cei doi merg la Roma, unde încearcă să-l apere pe Sfântul Ioan Gura de Aur, patriarhul Constantinopolului, care în anul 404 fusese exilat pentru a doua oară. Se presupune că aici, la Roma, Gherman a trecut la cele veșnice. Hirotonit preot, Casian ajunge la Marsilia, unde în anul 415, intemeiaza doua mânăstiri, una pentru bărbați și alta pentru femei. Sfantul Ioan Casian este considerat intemeietorul monahismului in Franta si ocrotitorul Marsiliei. Se pare ca aici a murit in jurul anului 435, curand fiind cinstit ca sfant, la inceput in Marsilia si in sudul Frantei, pe data de 23 februarie.

