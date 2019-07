Calendar ortodox: Cand incepe postul Sfintei Marii in 2019. Lasata secului

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante posturi pe care credincioșii trebuie să le țină de-a lungul anului.Ca durată, este mai scurt decât Postul Paștelui sau cel al Crăciunului. Postul Adormirii Maicii Domnului începe de regulă la data de 1 august și ține doua săptămâni (1-15 august).Lăsata secului are loc pe 31 iulie, dar, în cazul în care această zi pică miercurea sau vinerea, se lasă secul în cursul serii zilei de 30 iulie. iar postul începe pe 31 iulie.Tradițional, acest post mai poartă denumirea de Postul Sfintei Mării sau Santamariei, fiind postul care pregătește creștinii ortodocși de cele două praznice extrem de importante care au loc în luna august:, care are loc pe 6 august, șisărbătoare prăznuită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 15 august.Data acestui post a fost stabilită cândva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului.La începuturile postului, durata acestuia diferea pentru creștini. Cei din Antiohia obișnuiau să postească doar o zi, pe 6 august, în timp ce credincioșii din Ierusalim posteau timp de opt zile.calendarulortodox.ro