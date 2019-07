Calendar ortodox iulie 2019. Sarbatori religioase, posturi si sfinti

Calendar Ortodox google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afla care sunt sarbatorile religioase, posturile si ce sfinti sunt cinstiti in luna iulie, potrivit calendar ortodox 2019. Luna lui cuptor se inchie prin cu prima zine din postul Adormirii Maicii Domnului. Luna iulie are un singur praznic, marcat in calendar cu cruce rosie, cel al Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul. In acelasi timp, luna lui cuptor este una plina de sfinti romani. La sfarsitul lunii crestinii ortodocsi incep postul Adormirii Maicii Domnului. Sfantul Ilie a trait in Regatul de Nord al lui Israel, in vremea domniei regelui Ahab. Sfantul Ilie a fost fiul preotului Sovac din Tesvi (din neamul lui Aaron) si a trait cu mai bine de 800 de ani inainte de Hristos. Vechiul Testament istorisest ...