Calendar ortodox miercuri, 24 iulie 2019. Biserica o pomeneste pe Sfanta Hristina

In calendarul ortodox de miercuri, 24 iulie 2019, Biserica o pomeneste pe Sfanta Hristina. Tot in aceeasi zi sunt amintiti si Sfintii Mucenic Capiton, Imeneu, Ermoghen, Teofil din Zachint si Atanasie din Chiont. Tot in ziua de miercuri, 24 iulie 2019, crestinii rostesc cea mai puternica rugaciune catre sfanta zilei, Hristina.

Calendar ortodox 24 iulie 2019: Cine a fost Sfanta Hristina

Conform calendarului ortodox din 24 iulie publicat de crestinortodox.ro., Sfanta Hristina a trait in perioada imparatului Sever (care a domnit intre 193 si 211 dupa Hristos). Aceasta a fost fiica reprezentantului imperial al Cetatii Tir (Libanul de azi), acolo unde Mucenica s-a si nascut. Hristina a trait de mica in conditii extrem de stricte. Tatal a inchis-o intr-un turn pentru ca era deosebit de frumoasa.

Minora fiind, tatal acesteia, pe nume Urban, a vrut sa o protejeze de privirile curioase ale barbatilor cetatii pana la varsta majoratului. Hristina descopera credinta crestina si incepe sa se dezica de inchinarea la idoli. Sfanta Hristina se roaga lui Dumnezeu si distruge toate statuile cu idolii din turn, ceea ce ii aduce apoi o serie de probleme chiar cu familia.

Cum a murit Sfanta Hristina

Tatal a pedepsit-o pentru distrugerea statuilor si a inchis-o intr-o temnita fara hrana si fara lumina, plina de sobolani si gandaci. Hristina a rezistat datorita ingerilor care o vizitau si o hraneau. A fost aspru chinuita de tatal ei, insa in ciuda tuturor necazurilor, ea nu a renuntat niciodata la dragostea fata de Dumnezeu.

Vazand ca nu pateste nimic si nu moare de foame, oamenii cetatii au aruncat-o in mare, insa marea i-a fost scaldatoarea propriului ei botez, spun carturarii vremurilor. Un nor luminos si un glas din Ceruri au aparut deasupra tinerei, semn ca s-a fagaduit sfantul botez al celei care a renuntat la idoli.

Tatal ei a murit apoi, iar inlocuitorul acestuia in cetatea libaneza a supus-o la randu-i chinurilor. Tanara nu a mai rezistat si a murit in cele din urma prin taierea cu o sabie. Iata mai jos cea mai puternica rugaciune catre Sfanta Hristina din Tir.

„Mieluseaua ta, Iisuse, Hristina, striga cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc, si spre Tine cautand ma chinuiesc, si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu botezul Tau, si patimesc pentru Tine, ca sa si imparatesc intru Tine, si mor pentru Tine, ca sa viez intru Tine, ci ca pe o jertfa fara prihana primeste-ma pe mine, ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre”, este scurta rugaciune catre Hristina.

