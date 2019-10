Calendarul guvernului PNL. Dupa Iohannis

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a facut marele anunt. In public. Nu s-a adresat deci doar staff-ului restrans din conducerea PNL. A tinut sa informeze intreaga clasa politica, populatia Romaniei si, pana la urma, lumea intreaga ca motiunea de cenzura va trece. Si imediat va organiza consultari si va numi un premier liberal. Premierul unui guvern de tranzitie. De ce a procedat asa? Si care vor fi pasii urmatori? S-a dovedit ca am facut un rationament corect. Atunci cand am preconizat ca nici Klaus Iohannis, nici PNL nu mai pot da inapoi. Si ca vor fi siliti sa-si asume guvernarea. La propriu. Nu doar declarativ. Si iata, acum avem o confirmare oficiala. Klaus Iohannis incearca sa instaleze de indata u ...