Ministerul Justiţiei a anunţat calendarul și procedura de selecție a procurorilor pentru conducerea DNA, a DIICOT și a Parchetului General. Cererile de înscriere la concurs pot fi depuse până în 23 decembrie, iar procedura de selecție este programată să se încheie în 22 ianuarie 2020, când ar urma ca propunerile pentru aceste posturi să fie The post Calendarul procedurii de selecție a procurorilor pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.