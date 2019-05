Calificare fara emotii pentru Irina Begu in turul al doilea al French Open

Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tenismena romana Irina-Camelia Begu, locul 116 WTA, a invins-o astazi, cu scorul de 6-1, 6-1, cu chinezoaica Lin Zhu, locul 106 WTA, in prima runda a turneului de la Roland Garros. Begu s-a impus fara probleme dupa un meci care a durat 58 de minute. In faza urmatoare, romanca va evolua cu invingatoarea dintre Karolina Muchova, locul 73 WTA, si Anett Kontaveit din Estonia, locul 17 WTA. Simona Halep ramane pe 3 în clasamentul WTA! Ce pozitie ocupa în cursa pentru Turneul Campioanelor Pentru calificarea in turul al doilea, Begu va primi un cec de 87.000 de euro si 70 de puncte WTA. Dintre cele patru romance prezente pe tabloul principal, Sorana Cirstea si Irina Begu au trecut in turul al d ...