Calificarea naționalei U21 - Prima reacție a lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a declarat, marţi seară, că jucătorii antrenaţi de Adrian Mutu au făcut istorie, după ce naţionala de tineret a reuşit pentru a doua oară la rând calificarea la turneul final al Campionatului European.

"E imposibil să nu ai emoţi, dar le-am gestionat bine. Cred că meciul l-am condus noi, ştiam că vom marca. Suntem fericiţi, am făcut istorie, nu cred că s-a mai întâmplat ca naţionala de tineret să se califice la două CE la rând. Ne este greu fără suporteri, fotbalul e un spectacol şi ca la teatru ai nevoie de oameni. Ştim că fanii sunt mereu lângă noi şi pentru ei jucăm, să-i facem fericiţi. Sunt mândru să port bandeola de căpitan şi tricoul cu numărul10, mă face un fotbalist mai bun, ambiţia şi motivaţia sunt mai mari. A fost un an foarte bun pentru mine, am ajuns la o echipă mare, cu presiune mare, sunt mândru de ce am reuşit în 2020. Sunt nerădător să pot ajuta echipa mea de club, acolo sunt ambiţii mari. LA CE vom da totul, pentru noi, petru familiile noastre, pentru suporteri", a declarat Hagi la Pro X.

România s-a calificat a doua oară consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret, după ce a remizat, marţi, la Ploieşti, scor 1-1 (0-0), cu Danemarca, în ultimul meci al grupei a opta a preliminariilor. Turneul final se va desfăşura în Ungaria şi Slovenia, în 2021.

Tricolorii au fost conduşi cu 1-0, după un penalti uşor acordat de arbitru şi au avut superioritate numerică din minutul 58, după un cartonaş roşu, de asemenea uşor acordat.

România trebuia să câştige pentru a fi sigură de calificare, dar înfrângerea suferită, tot marţi, de Belgia (locul 2, în grupa a noua), scor 2-3, în Bosnia-Herţegovina, a făcut ca tricolorii să poată ajunge la turneul final şi cu un rezultat de egalitate.

România este a patra în ierarhia formaţiilor de pe locul al doilea şi mai poate fi întrecută doar de Islanda (locul 2, în Grupa 1), echipă al cărui meci din Armenia a fost amânat, din cauza conflictului militar din Nagorno-Karabah.

La turneul final se califică echipele de pe primul loc în cele nouă grupe şi cele mai bune cinci formaţii de pe locurile 2.

Din acest motiv, în ultimele zece minute, jucătorii români au pasat să treacă timpul.

Au marcat: Costache '72 / Laursen '50 (p).