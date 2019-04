Caliin Popescu Tariceanu, catre europeni despre Laura Codruta Kovesi: O vreti? Luati-o! Sa va nenoroceasca si voua Justitia

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat legat de sustinerea pe care Laura Codruta Kovesi o are in plan european pentru functia de procuror sef european ca isi doreste ca aceasta sa ajunga pe acest post pentru a "nenoroci" justia si la nivel european. Calin Popescu Tariceanu: ”ALDE nu va onora invitatia lansata de presedintele Klaus Iohannis” “Aproape ca as fi tentat sa le zic: o vreti? Luati-o! Sa va nenoroceasca si voua Justitia asa cum a facut-o in Romania. Dar imi pasa de UE si cred ca merita mai bine! (…) Daca vor un procuror dintr-o tara estica sau din Romania, sunt zeci. Sa se uite la ei si nu la produse de marketing ale serviciilor de ...