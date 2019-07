Calin Poepscu Tariceanu, despre modificarile legilatiei electorale

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra astazi in plenul Senatului, a anuntat presedintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu. Acesta spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor de miercuri. "Dupa amiaza acest proiect va intra la aprobare si va fi trimis la Camera, unde speram ca va fi votat in plenul de miercuri. Azi (luni-n.red.) vom avea plen, maine lucru in comisii, si miercuri din nou sedinta de plen. Sunt si alte lucruri care ne ocupa ordinea de zi, dar vrem ca in aceasta sesiune extroardinara sa facem pasi esentiale", a declarat, luni, presedintele Senatului, Calin Popescu ...