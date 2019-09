Calin Popescu Tariceanu a ramas fara cuvinte dupa ințelegerea PSD - Meleșcanu

Șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu nu a fost consultat cu privire la instalarea vicepresedintelui ALDE Teodor Melescanu, fost ministru de Externe, in functia de sef al Senatului, cu sprijinul PSD. „O astfel de propunere nu am de ce sa o comentez. O discutie cu ALDE nu a avut loc. Am vorbit cu Melescanu si nu mi-a zis nimic”, a zis luni Tariceanu.