Calin Popescu Tariceanu acuza ca PSD cumpara voturi: 'Astazi s-a cumparat un vot cu un post de secretar general adjunct al Senatului'

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a recunoscut că a trăit cu emoție desfășurarea evenimentelor de astăzi din Senat. Tăriceanu susține că a fost momentul cel mai greu, în care trebuia să se verifice dacă semnăturile adunate în susținerea moțiunii corespund realității. Pe de altă parte, a declarat Tăriceanu în direct la Digi 24, a asistat la cunpărarea unui vot de cărte PSD, cu prețul unui post de secretar genera; adjunct al Senatului.

''Puțin m-a surprins rezultatul de astăzi, pentru că era momentul adevărului, trebuia să verificăm dacă ceea ce am văzut prin semnăturile, 237 de semnături de la moțiune se confirmă și în realutate. Suntem într-o perioadă nefericită, cu trădări după cum am suportat și noi, cu treceri dintr-o parte în alta, cu promisiuni, cu mituiri...Astăzi de exemplu la Senat s-a cumpărat un vot cu un post de secretar general adjunct al Senatului. Și tranzacțiile continuă, mai au la dispozitie o săptămână. E incredibil, dar așa vede Dăncilă supraviețuirea la guvern. Eu i-am spus de câteva ori și am discutat și cu parlamentari și lideri din PSD și mulți văd problema cum o văd și eu, când simți că nu mai ai susținerea publică, democratic este să te dai la o parte. Treci în opozitie și lași să se degaje o altă forță politică. Dar Dăncilă nu vrea să înțeleagă. Se agață cu orice preț de aceste zile de guvernare puține câte au mai rămas și face rău tuturor'', a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a mai adăugat că, în contextul în care a fost respinsă citirea moțiunii în plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru căderea Guvernului.

„Da, e o dovadă simplă, tangibilă, concretă că într-adevăr, așa cum spunea și unul dintre liderii PSD că și-au pierdut majoritatea la vot. Nu mai e nimic de comentat. Am niște colegii care au făcut niște calcule și indică faptul că vor fi peste 240 de voturi pentru căderea Guvernului”, a mai adăugat Călin Popescu Tăriceanu.