Calin Popescu-Tariceanu ACUZA Guvernul și vrea o sesiune speciala a Parlamentului p tema redeschiderii școlilor

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, este de părere că propunerile făcute până acum de Guvernul Orban pentru redeschiderea şcolilor "este clar că nu pot fi implementate".

"Ele sunt rodul gândirii unor oameni care nu au ieşit din birouri de foarte mult timp şi care nu mai ştiu cum arată viaţa reală. Incompetenţa actualului ministru al Educaţiei este doar bomboana de pe coliva învăţământului românesc. Este adevărat că nu este o temă uşoară, dar reducerea din pix a numărului de elevi într-o clasă la mai puţin de o treime faţă de ce este acum e clar că nu poate fi fezabilă. De asemenea, reducerea orelor la 30 de minute cu pauze de 20 de minute între ele face pe orice părinte să-şi pună întrebarea dacă merită să-şi trimită copilul la şcoală", a scris Tăriceanu, duminică, pe Facebook.

El arată că "în condiţiile reducerii drastice a numărului de elevi dintr-o clasă rezultă că jumătate dintre elevi vor fi la şcoală şi jumătate vor fi acasă, deci, teoretic, vor face şcoală online".

"Ştim cu toţii cum a fost şcoala online în acest an. Mai bine să nu vorbim despre ea. Dar mă întreb de unde are ministrul Educaţiei resurse să dubleze peste noapte numărul de profesori astfel încât unii să facă ore cu elevii prezenţi la ore şi alţii să facă ore online cu jumătatea cealaltă de elevi? Alte întrebări îmi vin în minte. Există suficient timp pentru a reface programele şcolare stufoase pentru un timp redus la jumătate? Este suficient timp pentru a pune pe picioare un sistem performant pentru şcoala online? Este timp pentru a reface din temelii modul de a preda şi a pregăti cadrele didactice pentru acest nou mod de predare? Când este mai periculos pentru copiii noştri să se îmbolnăvească? În cele 30 de minute în care sunt la ore, supravegheaţi de către profesori, sau în cele 20 de minute când sunt în pauze sub o supraveghere relativă?", mai scrie Tăriceanu.

În opinia sa, aceasta "este o temă prea importantă ca să fie tratată doar electoral, aşa cum tratează Orban toate problemele generate de coronavirus".

"Această temă trebuie dezbătută serios în societatea românească şi cred că merită o sesiune specială a Parlamentului. Aici este locul unde vocile părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, autorităţilor locale şi ale guvernului central trebuie să se audă. Aici experţii din medicină şi învăţământ trebuie să-şi spună punctul de vedere. Aici trebuie să se evalueze riscurile diferitelor scenarii.

Nu prea cred că soluţiile pot să vină de la acest Guvern, mult prea concentrat pe soluţii electorale, dar am încredere că autorităţile locale împreună cu asociaţiile de părinţi şi elevi vor putea veni cu idei care să nu ducă la prăbuşirea sistemului educaţional românesc", mai spune liderul ALDE.