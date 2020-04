Calin Popescu Tariceanu: Am facut un efort sa-l urmaresc pe Orban. Am cedat și am schimbat postul

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că a încercat să urmărească interviul acordat de Ludovic Orban la Realitatea Plus, dar după ce a văzut haosul în care se zbate Guvernul a cedat și a schimbat postul.

”Am facut aseara un efort sa-l urmaresc pe dl Orban la TV in speranta ca o sa inteleg daca guvernul are vreo idee incotro ne duce. Eram foarte increzator, mai ales dupa ce cu doua zile inainte l-am auzit pe dl Iohannis, aflat in vizita la un spital militar de protocol, cum ne spunea ca suntem pregatiti pentru a lupta cu dusmanul coronavirus! In loc de speranta am primit, eu si alte mii de romani care l-au privit cu aceeasi speranta, explicatii de ce nu se poate.

Ce am inteles de la Prim-Ministru este ca ne mor doctorii in spitale pentru ca guvernul PSD i-a lasat fara stocuri de materiale. Si ca de cand au venit ei la guvernare lucrurile merg bine si suntem 100% pregatiti de lupta. Jurnalista care ii lua interviu, foarte amabila, l-a scutit de intrebarea daca reducerile bugetare la Sanatate, reduceri facute de guvernul Orban, nu ar putea fi motivul principal pentru care astazi doctorii stau la capul bolnavilor fara masti sau combinezoane de protectie. (https://www.mediafax.ro/…/sindicalisti-procentul-de-aproape…) Sau daca aceasta schilodire a bugetului sanatatii a fost motivul pentru care s-au suparat cei din Guvern pe Raed Arafat si l-au asteptat la cotitura sa-l dea afara.

Ca sa fie siguri ca Parlamentul nu indreapta greseala criminala de a taia fondurile de la sanatate, nu au mai venit cu bugetul pe 2020 la dezbatere, ci l-au trecut prin asumarea raspunderii!

Dar, stati! Lucrurile sunt sub control! Nu vedem cu totii ca la noi sunt mult mai putini bonavi decat in alte tari mai bogate sau ca la noi au murit doar 72 de oameni? Deci asta e ideea: romanii pot sa moara atata timp cat nu suntem pe primul loc! Ca sa duca cinismul pana la capat le-a “urat” condoleante familiilor celor decedati! Doamne! Sper sa nu le trimita si sampanie!

In vreme ce dl Orban cel Cinic le “ura” condoleante familiilor celor decedati, alti 13 romani se stingeau dintr-odata in spitalul groazei de la Suceava. Da, ala in care in urma cu 5 luni domnii Iohannis si Flutur se felicitau reciproc pentru marea realizare!

Nu am mai putut si am schimbat postul. Spre miezul noptii (ca doar noaptea dau cei din PNL ordonante militare) il vad pe Ministrul de Interne care da ordonanta militara nr. 5 care explica ordonanta nr. 4, care de fapt o completa pe cea cu nr. 3…si tot asa!

Oameni buni, salvarea vine de la noi! Stati in case!”, scrie Călin Popescu Tăriceanu.