Calin Popescu Tariceanu anunța ca Ludovic Orban se poate baza pe 23 de parlamentari ALDE

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, în urma ultimei runde de negocieri cu PNL, că cele două partide au semnat acordul politic pentru învestirea Guvernului Orban, iar cele 12 condiții ale ALDE au fost acceptate.Acesta a afirmat că toți cei 23 de parlamentari vor fi prezenți la vot, anunță MEDIAFAX.

„Am avut o reuniune a Biroului Politic Central, și în final, s-a dat un vot al acordului politic pe care l-am semnat mai adineauri cu PNL, acord politic pe care l-am și prezentat public, cele 12 condiții, cerințe pe care noi le-am formulat și care au fost acceptate. Acest acord reprezintă o bază pentru a da votul pentru învestirea Guvernului.”, a spus liderul ALDE, în urma negocierilor cu PNL.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că toți cei 23 de parlamentarii liberal-democrați se vor prezenta, „de la primul la ultimul”

„Am încercat cu colegii mei să adăugăm câteva precizări care ni se par necesar a fi făcute, aceste precizări se referă la proiectele de infrastructură din zona Moldovei (...) noi am solicitat în mod explicit, ca proiectele care sunt demarate să fie menținute în programul de guvernare, pentru a putea parcurge etapele următoare și a ajunge la maturitate pentru a fi finanțate. (...) În al doilea rând, am vorbit încă dată, despre proiectul la care noi ținem foarte mult, Strategia Dunării, și am convenit ca la Ministerul Transporturilor să fie sediul acestui loc, unde se vor demara cu adevărat proiectele pentru Strategia Dunării, unde vom juca un rol foarte important.”, a spus Tăriceanu.

Acordul pe care ALDE vrea să îl semneze cu PNL conține următoarele 12 cerințe:

„1. Formarea unui Guvern monocolor PNL

2. Păstrarea cotei unice de impozitare a veniturilor

3. Modificarea legislației în justiție numai prin dezbatere și aprobare parlamentară

4. Restructurarea Guvernului

5. Susținerea alegerilor primarilor în două tururi de scrutin și revenirea la alegerea președinților consiliilor județene prin vot indeirect, mecanism utilizat în anul 2016

6. Corectarea de urgență a prevederilor OUG nr. 114/2018, care au afectat negativ mediul economic

7. Continuarea/demararea proiectelor de investiții în noi capacități de producție în domeniul energetic (gaze, nuclear)

8.Listarea la bursă a Companiei Hidroelectrica

9.. Realizarea unei imagini clare, complete, a tuturor proiectelor de mari investiții aflate în diverse faze procedurale (studii de pre și fezabilitate, proiecte tehnice, licitație, execuție, etc), prezentare publică a situației actuale, stabilirea unor termene clare și informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu respectarea lor, asigurarea finanțării prin fonduri bugetare, fonduri europene și alte surse

10.Susținerea în Parlament a adoptării unei legislații privind lobby-ul, pe model european

11. Punerea bazelor unui fond de investiții după modelele de succes ale altor țări europene

12. Acord PNL-ALDE pentru interzicerea migrației parlamentarilor, aleșilor locali și a membrilor de la un partid la altul”.

Audierea miniștrilor propuși în Guvernul Orban va avea loc marți și miercuri, urmând ca votul să fie dat într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00, potrivit unei decizii a conducerii Parlamentului.