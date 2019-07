Calin Popescu Tariceanu, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis: ''Un activist politic in vesta rosie''

Calin Popescu Tariceanu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Membrii ALDE au decis ca liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este cea mai buna varianta pentru a fi candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Decizie ALDE: Calin Popescu Tariceanu, candidat la alegerile prezidentiale „Am avut o discutie cu colegii mei, o lunga dezbatere in care le-am prezentat cateva dintre consideratiile care au stat la baza deciziei de a ma inscrie in aceasta cursa electorala. Le multumesc foarte mult colegilor pentru increderea pe care mi-au acordat-o. Acest lucru implica din partea mea o uriasa responsabilitate fata de ei, dar si cei care isi pun speranta in candidatura mea. Ma refer la simpatizanti si care cred ca o astfel de candidatura e o solut ...