Calin Popescu Tariceanu, atac la adresa lui Klaus Iohannis: "Vrea sa fure startul pentru alegerile prezidentiale"

Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica, la Brasov, ca presedintele Klaus Iohannis a intrat in campanie electorala pentru alegerile prezidentiale, referendumul fiind un pretext pentru a face acest lucru, motiv pentru care oamenii nu ar trebui sa participe la aceasta consultare. "Referendumul reprezinta o frumoasa diversiune facuta de presedinte, care, asa cum am spus, se si dovedeste. A inceput sa mearga prin tara la diferite mitinguri in campania pentru alegerile din Parlamentul European, vrand sa fure startul pentru alegerile prezidentiale. Presedintele nu este un actor in randul partidelor politice care sa participe la aceasta campanie. Deci, daca presedintel ...