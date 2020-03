Calin Popescu-Tariceanu: “Calitatea de medic nu compenseaza lipsa unor calitați necesare in managementul unei crize”

Călin Popescu – tăriceanu, președintele ALDE, a declarat, la Realitatea plus, că fostul ministru Victor Costache a fost “depășit” tot timpul. “Calitățile lui de medic nu compensează lipsa acestor elemente care sunt absolut necesare în managementul unei crize. Nu era capabil să ia măsurile necesare în timp util. Izolarea la domiciliu am ținut loc de The post Călin Popescu-Tăriceanu: “Calitatea de medic nu compensează lipsa unor calități necesare în managementul unei crize” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.