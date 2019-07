Calin Popescu Tariceanu, candidatul ALDE pentru alegerile prezidențiale

Membrii ALDE au decis, miercuri, candidatul pe care partidul îl va susține la alegerile prezidențiale. După ce ieri PSD a stabilit că va merge cu Viorica Dăncilă în cursa pentru alegerile prezidențiale, Călin Popescu Tăriceanu a fost ales, miercuri, candidat al ALDE la scrutinul din toamnă, eliminându-se astfel posibilitatea susținerii unui candidat comun PSD – The post Călin Popescu Tăriceanu, candidatul ALDE pentru alegerile prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.