Calin Popescu Tariceanu: ''Cei de la USR, care sunteti intr-o buna prietenie cu PLUS-ul, care are legaturi cunoscute cu oamenii din fosta Securitate si cu copiii lor'' 

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca nu a existat "nici cea mai mica intentie" din partea Guvernului de a impiedica in vreun fel realizarea votului la alegerile europarlamentare si la referendum in 26 mai, informeaza AGERPRES. "In anumite sectii de votare au avut loc mari aglomerari de cetateni care doreau sa voteze. Unii au tras concluzia ca Guvernul a vrut sa-i umileasca pe acesti cetateni ai nostri. Nu stiu unde este incercarea de umilinta. Si eu, ca si dumneavoastra, in ziua de 26 mai, am stat peste jumatate de ora la coada sa astept sa votez si nu m-am simtit nicidecum umilit. Nu a existat nici cea mai mica intentie din partea Guvernului de a impi ...