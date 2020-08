Calin Popescu Tariceanu, despre aglomerația din București: Romanii sunt indragostiți de mașina lor

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat joi că bucureștenii trebuie „educați” să renunțe la deplasările cu mașina personală.

„Pentru mine problema traficului in Bucuresti e una majora, sunt 1,8 milioane de masini si intra zilnic inca 700.000 care tranziteaza. Eu cred ca romanii inca sunt indragostiti de masina lor. E o alta cultura la noi fata de Paris. Ei de multa vreme s-au lovit de problema traficului si au inteles ca e mai convenabil sa mearga cu transportul in comun, cu scuterul, cu motocicleta. Mi-e teama ca pe termen scurt e greu sa gasim solutii. Cred ca trebuie sa incepem sa educam altfel bucurestenii, sa foloseasca mai putin masina, sa-i descurajam, dar sa le oferi o alternativa, transportul acesta biciclete, trotineta, vehicule electrice. Trotinetele in zona centrala vad ca au prins. Ar trebuie facut la fel cu bicicletele. Cred ca trebuie puse la dispozitie masini care sa poată fi folosite in sistem partajat, adica o iei, o folosesti, o lasi, o ia celalalt, o foloseste, o lasa acolo, e mult mai eficient. In SUA e banda speciala a celor care se strang sa meaga impreuna cu o singura masina”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, candidat la primăria Capitalei.

Citește și: MUTARE-ȘOC în București: campania PSD, condusă de un veteran al politicii .