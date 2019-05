Calin Popescu Tariceanu, despre alegerile europarlamentare: Cei de la PNL subestimeaza inteligenta alegatorilor nostri

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a aratat astazi deranjat de faptul ca reprezentantii PNL au transmis alegatorilor sa nu voteze pentru reprezentantii partidului sau deoarece formatiunea pe care o conduce urmeaza sa fie exclusa din gruparea politica europeana Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE). "Eu n-am auzit comentariul asta. Aceasta asertiune este falsa. Cei de la PNL subestimeaza inteligenta alegatorilor nostri. In ceea ce priveste reprezentarea in Parlamentul European, esential este modul in care se prezinta si sunt capabili sa-si sustina punctul de vedere si nu neaparat apartenenta la un grup politic", a spus Calin Poepscu Tariceanu. Calin Popescu Tari ...