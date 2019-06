Calin Popescu – Tariceanu, despre cazul fetiței din Mehedinți: Romania a ajuns republica procurorilor

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a arătat, duminică, într-o postare pe Facebook, că a asistat la un ”spectacol năucitor şi durereos” în urma intervenţiei procurorului în cazul fetiţei de opt ani din Mehedinţi, acuzând că România a ajuns ”republica procurorilor”. ”Mă număr printre românii stupefiaţi şi emoţionaţi de drama micuţei Sorina, de acum celebrul caz de The post Călin Popescu – Tăriceanu, despre cazul fetiței din Mehedinți: România a ajuns republica procurorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.