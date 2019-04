Calin Popescu Tariceanu, despre intalnirea Klaus Iohannis - PNL: ''Ca niste gaini cu aripi taiate''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Senatului si presedinte ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu intentioneaza sa paraseasca actuala majoritate parlamentara si a comparat intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si liderii PNL cu niste gaini cu aripile taiata care incearca sa sara gardul. ”Sa stiti ca intalnirea despre care vorbiti se inscrie intr-o serie de discutii care au loc periodic in cadrul PNL in general cu Klaus Iohannis. Sunt discutii in care ei isi dau singuri sperante. Bunicul meu avea niste gaini. Si ca sa nu sara gardul, le-a taiat aripile, dar ele tot dadeau din aripi, dar nu mai puteau sa zboare. Asa si astia... isi fac singuri curaj. Ei vor dupa alegerile europarlamentare sa dea Guvernul jos... cum sa dea Guvernul jos?!&r ...