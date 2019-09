Calin Popescu Tariceanu, despre Laura Codruta Kovesi: ''O persoana caracterizata de mediocritate profesionala, de slugarnicie'' 

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explodat in direct la Digi 24, intr-o ploaie de invective la adresa viitorului procuror european Laura Codruta Kovesi. Tariceanu nu a uitat nici Uniunea Europeana pe care a criticat-o pentru lectia proasta pe care a dat-o Romaniei, in desemnarea inaltilor functionari pe criterii politice si nu profesionale. „Doamna Kovesi imi pare o persoana caracterizata de mediocritate profesionala, de slugarnicie, de duplicitate si o persoana care a favorizat actiunea fortelor oculte asupra Justitiei si interferenta lor in justitie. Este daca va aduceti aminte sanctionata cu doua decizii constitutionale. Una pentru incalcarea principiului fundamental al separat ...