Calin Popescu-Tariceanu, despre motiunea impotriva ministrului Tudorel Toader: "Eu nu am sa votez niciodata"

Calin Popescu Tariceanu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu-Tariceanu a spus in aceasta seara, la TVR 1, ce va face miercuri la motiunea impotriva ministrului Tudorel Toader. „Toader nu face parte din ALDE. El este independent pe locul PSD. Problema este urmatoarea: eu cred ca a avut niste pozitii publice, decizii importante care au contribuit la curatarea intr-un fel limitat a ceea ce inseamna justitie si a impins in fata reforma justitiei. (...) Sunt oameni acum care sunt nemultumiti. Unele nemultumiri le inteleg”, a declarat Calin Popescu-Tariceanu. „Maine se va discuta motiunea simpla depusa de opozitie. Eu nu am sa votez niciodata o motiune care sa vizeze un membru al Guvernului din care si noi facem parte. Ar fi ...