Calin Popescu Tariceanu, despre o guvernare cu PMP: 'Nu mi se pare normal sa avem prezenți turnatorii Securitații'

Călin Popescu Tăriceanu și-a exprimat, joi, dezaprobarea în privința unei eventuale guvernări PNL-PMP, motivând că nu i se pare normal ca la 30 de ani de la căderea comunismului să existe "turnători" ai Securității în Guvern. Acesta a precizat că nici UDMR nu aprobă această formulă de guvernare, anunță MEDIAFAX.

"Am înțeles că cei de la PMP ar fi dorit să intre în viitoarea formulă guvernamentală. Am spus foarte clar, că nu mi se pare normal, la 30 de ani de la căderea comunismului, să avem în continuare la cel mai înalt nivel, prezenți, turnătorii Securității, presonalizați de domnul Petrov(n.r Traian Băsescu) și de partidul domniei sale. Cred că este nevoie de o curățenie morală din această direcție și nu e un lucru pe care să-l putem accepta și am văzut că și alte partide cum este UDMR-ul, au aceeași cerință", a declarat liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, la finalul consultărilor cu PNL.

Premierul desemnat Ludovic Orban a avut, joi, negocieri cu liderii partidelor care au votat moțiunea de cenzură, Pro România, UDMR și ALDE, în vederea obținerii unei susțineri la votul de învestire al Guvernului din Parlament.

Vineri va avea loc o nouă rundă de negocieri între PNL și USR.