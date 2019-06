Calin Popescu Tariceanu, despre reformele din justiție: 'S-ar putea ca PSD sa iși doreasca sa puna accentul pe alte subiecte'

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, întrebat dacă ALDE va condiționa asigurarea majorității parlamentare a Guvernului de reformele din justiție, că partidul pe care îl conduce are un program de guvernare alături de PSD, însă social-democrații e posibil să vrea să se axeze pe alte subiecte, anunță MEDIAFAX.

„Noi avem un program de guvernare pe care am mers împreună, pe care l-am aprobat în Parlament și care reprezintă baza colaborării noastre. De aici mai departe pot să existe nuanțe.S-ar putea ca PSD să își dorească să pună accentul pe alte subiecte. Noi poate avem alte subiecte. Cred că avem o libertate de mișcare fiecare, în același timp cu obligativitatea de a susține cele mai importante prevederi ale programului de guvernare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, luni seară, la România Tv.

Liderul ALDE a adăugat că nu a avut impresia că Viorica Dăncilă a considerat încheiată discuția despre abuzurile comise în justiție. Acesta a mai spus că nu a avut o discuție cu conducerea PSD pe subiectul justiție.

„Nu am am impresia că doamna premier dorește ca această discuție s-o considerăm încheiată, pentru că dacă problemele ar fi fost rezolvate, eu aș declara închisă problema. Poate e o nuanță diferită. Cred că și la nivelul PSD, și nu numai la nivelul PSD, cred că această recunoaștere a situației justiției din România să fie un subiect al tuturor partidelor democrate. Nu am avut o discuție cu conducerea PSD pe acest subiect. Cred că în continuare trebuie să privim cu luciditate ce s-a întâmplat în România. Dacă vrem să fie condusă România de aceste forțe oculte, atunci. Nu am avut o discuție cu cei din PSD în ultima perioadă, din declarațiile publice nu am observat ca ei să fie confortabili cu ceea ce încă rămâne să fie situația proastă din justiție românească”, a precizat Tăriceanu.

La finalul unei ședințe CEx al PSD de la sfârșitul lunii mai, Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă crede în statul paralel, iar aceasta a replicat că nu a vorbit niciodată despre subiect, precizând că „vreau să luaţi afirmaţia nu că nu ar exista, nu ştiu eu despre acest lucru”.

Totodată, pe 10 iunie, șeful Executivului a declarat, la Marius Tuca Show, că nu mai vrea ca justiţia să fie motiv principal de discuţie. Întrebată dacă există vreun proiect pe justiţie în orizontul apropiat, Viorica Dăncilă a negat.