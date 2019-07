Calin Popescu Tariceanu, despre sedinta de coalitie

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit temele de discutie in sedinta de coalitie care va incepe la 11.30. Intre acestea se afla proiectul de revizuire a Constitutei si a codului penal. „Vom discuta despre proiectul de revizuire la constitutie si la codul penal” a declrat Calin Popescu Tariceanu. Viorica Dancila are alta parere decat Calin Popescu Tariceanu: "Pot sa imi impun mie sa am un alt mod de abordare" Altfel, Tariceanu a confirmat ca a avut o discutie cu Victor Ponta despre cum s-ar putea ajunge la un candidat comun PSD-ALDE-Pro Romania la alegerile prezidentiale. „Confirm ceea ce a spus domnia sa (c.n. Victor Ponta). Cred ca cea mai buna solutie, intr-ad ...