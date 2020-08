Calin Popescu Tariceanu dezvaluie ca PSD a dinamitat alianța cu ALDE in București

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat vineri, la CristoiuTV, după ce și-a anunțat candidatura la primăria Capitalei, că el a fost un susținător înfocat al unei alianțe cu PSD și Pro România pentru alegerile locale, dar după retragerea Pro România de la discuții, PSD a transmis ALDE că e mai bine să meargă fiecare partid singur.

„Eu am pledat cu ardoare sa avem un candidat comun”, a zis Tăriceanu. El a explicat că Bucureștiul are o „valoare-simbol” care pune amprenta aspra alegerilor și oferă și un avantaj pentru parlamentare. „Eu am crezut ca ăsta e argumentul decisiv sa ajungem la o solutie comuna”, a indicat liderul ALDE.

„Din pacate, Ponta cred ca se bazeaza foarte mult, poate prea mult, pe ceea ce arata sondajele, si este obiectivul lui cu Presedintia in 2024, are alte calcule politice, nu il acuz, e dreptul lui sa isi croiasca drumul politic, dar influenteaza prost ce se va intampla in Capitala”, a explicat Tăriceanu.

În ceea ce privește discuțiile cu PSD, Tăriceanu a spus că social-democrații au fost cei care nu au mai vrut până la urmă alianță cu ALDE.

„Alaltaieri noi eram totusi intr-o situatie in care parea ca lucrurile s-au convenit si ca la Bucuresti s-a luat decizia sa mergem in alianta cu PSD. Si am avut o discutie cu cei din PSD si ei au spus ca e mai bine sa mergem singuri”, a relatat Tăriceanu.

El a spus că PSD nu a vrut să dea ALDE posibilitatea să-și pună candidat de primar la Sectoarele 2 și 3, unde nu are primar în funcție.

„La sectorul 2 nu au vrut, au spus ca sta foarte bine Ontanu in sondaje si ca il sustin pe el. La sectorul 3 au zis ca daca punem candidat ALDE pierdem voturile celor care voteaza cu PSD”, a mai spus Tăriceanu.

„Noi cu PSD am facut foarte multe concesii. Nu am condiționat. Am zis că nu mă duc la șantaj, nu mă duc la condiționare”, a spus Tăriceanu.