Calin Popescu Tariceanu dupa iesirea din coalitia PSD-ALDE: "Nu mai candidez la prezidentiale. Luni demisionez din fruntea Senatului"- VIDEO

Calin Popescu Tariceanu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca a renuntat la candidatura sa la alegerile prezidentiale si ca va renunta si la a doua functie in stat. „Am renuntat la candidatura la prezidentiale pentru a nu se mai spune ca intentia noastra de a parasi coalitia e bazata pe dorinta PSD de a avea candidat la prezidentiale. Pentru noi mai important decat candidatura la prezidentiale e viitorul ALDE si am hotarat sa renunt la candidatura. Luni in prima zi de functionare a Senatului voi anunta demisia oficiala din functia de presedinte al Senatului”, a anuntat Tariceanu, dupa ce liderii filialelor au decis sa se iasa de la guvernare. Ion Cristoiu despre ...