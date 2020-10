Calin Popescu Tariceanu: Efectul deciziei CCR este ca orice parlamentar va putea fi anchetat pentru votul exprimat / VIDEO

CCR a respins, joi, cu majoritate de voturi, cererea de constatare a unui conflict juridic dintre Senat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce Parchetul General i-a deschis lui Călin Popescu-Tăriceanu un dosar de abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis după ce ANI a cerut încetarea mandatului senatorului PSD de Giurgiu Cristian Marciu în condiţiile în care exista o decizie definitivă a ÎCCJ din anul 2015 potrivit căreia acesta a încălcat legea incompatibilităţilor. Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat de procurori că nu a pus în aplicare, în calitate de preşedinte al Senatului, o decizie definitivă a unei instanţe de judecată.

„Practic, prin aceasta decizie a CCR, cred ca s-a creat un precedent periculos. Eu respect deciziile Curtii, dar imi permit sa fac un comentariu legat de consecintele acestei decizii. Unul din principiile fundamentale ale functionarii Parlamentului este nulitatea votului imperativ, nimeni nu are voie s ceara unui parlamentar sa voteze sau sa nu voteze intr-un fel. Prin aceasta decizia, principiul este incalcat. Cu alte cuvinte, de acum inainte i sa ne trezim ca orice parlamentar o sa poata fi anchetat de Parchet de ce a votat intr-un fel sau de ce nu a votat. Este extrem de periculos, independenta parlamentarilor este incalcata in acest fel. Toti parlamentarii care candideaza acum in functie trebuie sa stie ce ii asteapta pe viitor, oricand se pot trezi cu o ancheta a Parchetuli legat de voturile pe care le-au exprimat. Sunt curios cum se va proceda de aici inainte, dandu-se frau liber acestor actiuni ale Parchetului.

Se pare ca apropierea alegerilor ii determina pe unii sa gaseasca solutii pentru a ma scoate din joc. Nu cedez, nu mi-e frica, am fost 4 ani obiectul unei anchete penale a DNA si in final am avut castig de cauza la ICCJ. Sunt trecut prin aceste lucruri. Cei care cred ca voi deveni mai putin critic la adresa Presedintelui si a Guvernului se insala. Voi continua cu aceeasi atitudine. Nu voi ezita sa critic Presedintele si Guvernului cu argumente, cand gresesc”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.