Calin Popescu Tariceanu explica de ce a rupt coaliția cu PSD: Ce a facut Viorica Dancila la intalnirea de luni dimineața

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că ALDE a rupt alianța guvernamentală cu PSD și a explicat de ce s-a luat această decizie. Totul a venit ca urmare a reacției Vioricăi Dăncilă, care a refuzat orice răspuns la cererile ALDE.

”Am discutat cu doamna Dăncilă, azi dimineață, la ora 10, despre ce trebuie să facem. Am așteptat să îmi spună dacă are în vedere un plan articulat pentru relansarea guvernării: un nou program de guvernare, o echipă guvernamentală restructurată, un număr de secretari de stat reduși la jumătate, o proiecție pentru rectificarea bugetară de anul acesta. Abordarea unor probleme pe care nu putem să le ignorăm: percepția publică despre slaba competență a Guvernului și a administrației. Am așteptat răspunsuri pentru ca guvernarea să poată continua. Nu am avut niciun fel de contrapropunere. I-am spus că voi merge în fața colegilor și le voi prezenta situația așa cum este. Ei au luat decizia de a nu se mai continua guvernarea cu colegii de la PSD.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu după ședința ALDE.

