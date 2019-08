Calin Popescu Tariceanu il ataca dur pe Klaus Iohannis: E  incapabil sa reactioneze uman

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis e incapabil sa reactioneze uman, iar dovada e ca nu si-a intrerupt discursul de Ziua Marinei, cand un militar american a lesinat. Acesta a precizat ca a vazut doar „un robot care si-a recitat textul in virtutea softului din dotare”, conform Mediafax. „Scriam aici zilele trecute ca dl Iohannis nu se abate o virgula, cu sfintenie, de la randurile scrise de consilieri pe care le citeste in felurite ocazii si care sunt imediat postate pe siteul presedintiei. Nu mi-am imaginat, insa, ca avem un presedinte la final de mandat pe care nici macar fireasca empatie umana nu il poate abate de la discursuri! Ceea ce am vazut la Zi ...