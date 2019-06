Calin Popescu Tariceanu il UMILEȘTE pe Klaus Iohannis: 'E frumos sa te dai cocoș cu munca altora. Oare pana unde merg tupeul și aroganța acestui om?'

Călin Popescu Tăriceanu a scris că, deși președintele Klaus Iohannis a declarat în noiembrie că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE, acum "și-a recunoscut eroarea și e mândru de realizările accidentului democrației". "Nu suflă o vorbă despre vreun merit al Guvernului".

"Guvernul României a reușit să asigure o conducere excelentă a Consiliului UE în cele șase luni ale acestui an, fiind închise, cum se știe, un număr record de dosare. Am realizat asta în ciuda proptelelor puse de președinte, cel care trăgea în noiembrie marele semnal de alarmă că România nu e pregătită să asigure președinția Consiliului UE, iar lucrurile au luat-o razna. Mai mult, el cerea imperios înlocuirea acestui accident al democraţiei româneşti, cu referire la cabinetul Dăncilă. Vă dați seama cum am fi fost dacă l-am fi ascultat?", a scris, vineri, pe Facebook, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu.

El susține că șeful statului "și-a recunoscut eroarea și e mândru de realizările accidentului democrației", dar că nu menționează vreun merit al Executivului. Tăriceanu îl acuză pe Klaus Iohannis că își asumă succesul președinției României la Consiliul Uniunii Europene pentru "campania domniei sale de autopromovare pentru șefia Consiliului European".

"Acum, am fi tentați să spunem că dl. Klaus Werner Iohannis și-a recunoscut eroarea și e mândru de realizările accidentului democrației atunci când spune la Bruxelles echipa română a reuşit ceva neaşteptat, de aceea am spus că preşedinţia română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se aşteptau toţi. Nu vă lăsați induși în eroare! Țineți cont de următoarele:

1) Dl Klaus Werner Iohannis nu suflă o vorbă despre vreun merit al Guvernului, lăsând impresia că succesul i se datorează. E frumos să te dai cocoș cu munca altora, nu-i așa?

2) Declarația face parte strict din campania domniei sale de autopromovare pentru șefia Consiliului European și trebuie luată ca atare.

Nu pot să nu mă întreb din nou și din nou, și din nou: oare până unde merg tupeul și aroganța acestui om?", a scris Tăriceanu pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că, la începutul președinției române la Consiliul UE, mulți se așteptau ca România să fie mediocră, dar că au fost încheiate în acest mandat 90 de dosare, ceea ce arată "nu numai intensitatea și cantitatea muncii noastre, ci și calitatea".

"Președinția română a încheiat peste 90 de dosare, știți câte se încheiau în alte președinții, ceea ce arată nu numai intensitatea și cantitatea muncii noastre, ci și calitatea – pentru că avem parteneri buni, negociatori și instituții cu standarde ridicate, iar echipa română a reușit ceva neașteptat. De aceea am spus că Președinția română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se așteptau toți. Dacă putem să definim acest lucru ca o moștenire, și anume că România este mult mai bună decât imaginea pe care o are, atunci cred că este o moștenire bună", a mai afirmat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a susținut, vineri, o declarație de presă comună cu Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, la finalul Consiliului European. Cei doi au ținut să îi mulțumească președintelui pentru perioada în care România a avut Președinția Consiliului UE.