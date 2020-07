Calin Popescu Tariceanu: ”Incep sa se prabușeasca, pe rand, carpelile guvernului Orban. Prostia voastra produce pagube umane prea mari”

După declarațiile oficialilor privind creșterea numărului cazurilor de infectare cu noul coronavirus și aglomerarea din spitale, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu avertizează că toate ”cârpelile guvernului Orban” încep ”să se prăbușească”. Liderul ALDE atrage atenția că o astfel de situație nedorită putea fi anticipată, iar recomandarea pe care o făcuse guvernării liberale a fost aceea […] The post Călin Popescu Tăriceanu: ”Încep să se prăbușească, pe rând, cârpelile guvernului Orban. Prostia voastră produce pagube umane prea mari” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.