Calin Popescu Tariceanu, la un pas de urmarirea penala

La doua zile dupa arestarea presedintelui Camerei Deputatilor, incep problemele si pentru al doilea om in stat. Senatorii juristi au dat aviz pozitiv pentru inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, la jumatate de an de la cererea trimisa de DNA. Plenul Senatului va fi insa cel care decide daca ii va fi sau nu ridicata imunitatea. Calin Popescu Tariceanu este acuzat ca in perioada 2007 - 2008, cand era premier, ar fi primit mita 10 la suta din contractele cu statul acordate unei firme austriece, adica 800 de mii de euro. Dosarul trimis de DNA la Senat are peste 70 de volume si cuprinde peste 17.000 de pagini. Vezi si: Ion Cristoiu: "Condamnarea lui Liviu Dra ...