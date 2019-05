Calin Popescu Tariceanu, mesaj de Ziua Libertatii Presei: Au aparut jurnalisti specializati in filaj si operatiuni sub acoperire

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a scris astazi pe pagina sa de un mesaj jurnalisilor cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei. El spune ca dupa caderea comunismului Romania a fost multi ani tara cu cel mai mare consum de presa poate din intreaga lume, insa astazi au aparut jurnalisti specializati mai degraba in „filaj si operatiuni sub acoperire”. „Stimati ziaristi, Un reputat jurnalist american scria cu ani in urma ca daca dintr-o cladire in flacari ies tipand de spaima mii de insi, iar alti cativa incearca sa intre, acestia din urma sunt precis ziaristii. Concluzia e ca sunteti nitel nebuni, dar democratia se sprijina, neconditionat, pe vorbele si scrier ...