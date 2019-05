Calin Popescu-Tariceanu, mesaj pentru liberali: ''Din PNL-ul in care eu am intrat nu a mai ramas decat numele''

tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, ureaza "La multi ani" Partidului National Liberal la implinirea a 144 de ani de la infiintarea sa si subliniaza ca liberalismul nu si-a spus ultimul cuvant in Romania. "Pe la jumatatea secolului 19, intr-o ceremonie grandioasa la Castelul Windsor, Regina Victoria innobila un reputat ofiter englez, Stephen Bartlett Lakeman, care se remarcase pe campul de lupta in Africa, consolidand Imperiul Britanic. A devenit celebru mai ales dupa ce a impus culoarea kaki uniformelor britanice, contribuind decisiv la salvarea de vieti omenesti, pentru ca rosul anterior transforma soldatii in tinte vizibile. Putini mai stiu azi ca in casa din Bucu ...