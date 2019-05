Calin Popescu Tariceanu, mesaj pentru liderii europeni: Vrem o Europa in care Romania sa iși poata consolida statul de drept

Călin Popescu Tăriceanu le transmite un mesaj de bun venit liderilor europeni care participă la summitul de la Sibiu, menționând că românii vor o Europă cu o singură viteză, care să își poată consolida statul de drept. De asemenea, președintele Senatului a făcut referire la disputele cu președintele României, menționând că acestea vor fi lăsate deoparte pentru ca summitul de la Sibiu să fie o reușită.

Summitul european, fara indoieala, reprezintă un moment important atat pentru viitorul României, cât si pentru viiitorul proiectului european. Le urez bun venit tuturor primilor ministrii si sefilor de state europeni si sper sa aprecieze ospitalitatea romaneasca. De asemenea, sper ca discutiile care vor avea loc sa tina cont de ceea ce isi doresc romanii in legatura cu viitorul nostru comun și anume ca cetateni europeni sa fie tratati la fel cu ceilalti, indiferent unde muncesc, unde traiesc sau studiaza. De asemenea, cred ca e important sa avem in vedere ca romanii nu isi doresc o Europă cu mai multe viteze, vrem o Europa cu o singura viteză, in care Romania sa isi poata consolida statul de drept, instituțiile din domeniul justiției, pentru ca acesta este un element substantial si definitoriu pentru o tara libera si democratica. Vreau, de asemenea, ca sa se tina cont, ca fermierii romani vor sa fie tratati in mod egal cu fermierii din tarile occidentale. Sunt multe teme care sunt de interes pentru toti romanii ca vizeaza cu precadere viitorul nostru si al copiilor nostri. Sigur ca avem diferente majore de abordare în privinta multor probleme cu președintele Iohannis, dar nu vrem ca disputele interne sa astearna cumva impresia ca ele pot sa bruieze discuțiile la nivel european. Vreau sa lasam pentur o zi disputele interne in plan secundar, in asa fel incat summitul de la Sibiu să fie pentru România o reușită, a spus Călin Popescu Tăriceanu, într-o înregistrare postată pe Facebook.