Calin Popescu Tariceanu, mesaj pentru viitoarea conducere a Uniunii: ''Sa respecte toate statele membre si sa inceteze planul Europei cu doua viteze.''

Calin Popescu Tariceanu transmite un mesaj de campanie. Liderul ALDE se adreseaza viitoarei conduceri a Uniunii Europene si face apel la gasirea unei solutii pentru ramanea Marii Britanii in UE. De asemenea, Calin Popescu Tariceanu solicita si renuntarea la planurile unei Europe cu doua viteze. Semnal de alarma tras de Calin Popescu Tariceanu: Grupurile extermiste din PE vor putea sa contamineze si scena noastra politica "In cateva zile, cetatenii britanici isi vor alege reprezentantii in Parlamentul European. In contextul Brexitului, acest vot este mai important decat a fost vreodata pana acum. Iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana este un semnal negativ in privinta actualei star ...