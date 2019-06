Calin Popescu Tariceanu, propunere pentru Avocatul Poporului. Iata cine il inlocuieste pe Victor Ciorbea

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul. Breaking news! Victor Ciorbea a facut anuntul: Nu mai este Avocatul Poporului Victor Ciorbea a inaintat luni o adresa presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, prin care a informat ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat, anunta institutia intr-un comunicat. Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca in interiorul coalitiei PSD-ALDE s-a stabilit ca propunerea pentru functia de Avocat al Poporului va reveni celor de la ALDE. "Avocat ...