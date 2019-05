Calin Popescu Tariceanu: PSD si ALDE vor avea o singura nominalizare pentru functia de judecator CCR

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a anuntat, vineri, ca PSD-ALDE va avea o singura nominalizare pentru postul de judector la CCR, in contextul incheierii mandatului magistratului Maya Teodoroiu, potrivit Mediafax. Termenul depunerii candidaturilor a fost stabilit pentru 6 mai, in sedinta Biroului permanent al Senatului. Presedintele Senatului a adaugat ca din partea PSD-ALDE va fi o singura propunere, iar numele Oanei Haineala si a Mariei Safta, vehiculate in spatiul public pentru un mandat de judecator CCR nu au fost discutate in coalitie. "Nu s-au evocat aceste nume pana in momentul de fata. Nici n-am discutat acest subiect", a conchis Tariceanu. Printre numele vehiculate in mediul politic ca potentiale variante pentru CCR se ...