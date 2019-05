Calin Popescu Tariceanu, reactie la scrisoarea prin care Timmermans ameninta Romania: "E regretabil"

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a reactionat, luni, cu privire la scrisoarea lui Frans Timmermans in care avertizeaza autoritatile romane cu un mecanism mai dur decat MCV. Liderul ALDE declara ca oficialul european e in campanie si incearca, prin aceste gesturi „regretabile” sa isi creasca cota la alegeri. „Timmermans este in campanie electorala. In Olanda, partidul lui este la o cota foarte scazuta. El incearca in felul asta sa isi creeze o pozitie mai proeminenta pentru viitoarea componenta a Comisiei, pentru ca partidul nu il va ajuta foarte mult. Prin gesturi de genul asta spera el sa ii creasca cota. Eu regret ca a adoptat aceasta atitudine si aceasta scrisoare, in contextul in ...