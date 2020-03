Calin Popescu Tariceanu RUPE frontul: 'ALDE va vota IMPOTRIVA noului Guvern Ludovic Orban'

Parlamentarii ALDE vor vota împotriva noului Guvern Ludovic Orban, pentru că premierul desemnat "nu are experienţa politică necesară unei astfel de funcţii într-o perioadă de criză", a anunţat, vineri, preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu.

Potrivit lui Tăriceanu, "preşedintele Iohannis are o responsabilitate partajată împreună cu conducerea PNL pentru criza gravă politică în care ne aflăm şi care este bineînţeles suprapusă pe criza coronavirus".

"Această responsabilitate derivă din nominalizările de premier pe care le-a făcut - Orban şi Cîţu. Preşedintele are o mare responsabilitate, după cum are şi domnul Orban, care consideră că sunt mai importante interesele partidului decât interesele ţării. Ca atare, (...) nu putem fi de acord cu o astfel de nominalizare. Noi vom vota împotrivă. România nu este ţara de batjocură a unora. Suntem într-o situaţie extrem de gravă, ţările din jurul nostru iau măsuri excepţionale care merg până la decretarea stării de urgenţă şi noi ne jucăm de-a nominalizarea", a declarat Tăriceanu, pentru AGERPRES.

În opinia sa, Ludovic Orban "nu are experienţa politică necesară unei astfel de funcţii într-o perioadă de criză, nu are responsabilitate - a dat dovadă, nu are maturitate".

"Ei sunt interesaţi de aceste jocuri mici de partid. Aici nu contează că un partid câştigă sau pierde, contează ţara", a susţinut Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier.

"Singura propunere pe care am primit-o este Ludovic Orban şi, în consecinţă, l-am desemnat pe domnul Ludovic Orban pentru poziţia de prim-ministru al Guvernului", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.