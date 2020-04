Calin Popescu Tariceanu sare in apararea medicilor care au demisionat: Sunt și ei oameni, au fricile lor

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, îi apără pe medicii care aleg să demsioneze în această perioadă și arată că și aceștia sunt oameni, ceea ce înseamnă că au aceleași temeri. Tăriceanu îi solicită lui Orban să nu-i condamne pe medici la locul de muncă, iar dacă dorește să facă asta, atunci și statul să fie obligat să le asigure absolut tot ce au nevoie pentru a fi protejați.

”Lipsa de experienta naste monstri! Vad ca Guvernul Orban se pregateste sa ia masuri extreme impotriva doctorilor care pleaca din sistem ca masura de protest extrem fata de faptul ca sunt trimisi la lupta fara arme.

Dl Orban a gasit o solutie rapida: ii condamna la locul de munca! Pentru ca asta e, de fapt, masura de a prelungi preavizul sau amenintarea ca nu vor mai putea practica medicina in Romania. Premierul Orban, dupa cazul Chitac, s-a izolat 2 saptamani la Vila Lac. De ce? Pentru ca ii era teama de virus! Medicii sunt oameni si ei si au aceleasi frici ca Premierul de la Vila Lac 1: frica de imbolnavire, frica de faptul ca vor da boala si familiilor lor.

Personalul medical a realizat ca lucrurile sunt strambe. Ca toate asigurarile pe care le auzim la televizor in fiecare zi la ora 14 (suntem pregatiti... guvernul e pregatit... autoritatile sunt gata sa, etc), sunt doar propaganda. Medicii stiu ca dupa ce dl Iohannis isi termina cuvantarea la ora 14.05 si se retrage in Vila Lac, ei se intorc intre bolnavi, fara echipamente si fara odihna. Medicii si personalul medical sunt primii care au vazut ca propaganda nu salveaza oameni. Ei sunt primii care au vazut ca Imparatul e Gol.

Sa ne intelegem: nu am nici o simpatie pentru doctorii care parasesc campul de lupta. Este ca si cum pompierii care vin sa ne stinga incendiul din casa s-ar opri intai sa manance de pranz. Deci nu scuz deloc atitudinea acelor putini care dau bir cu fugitii.

Dar, daca Guvernul va profita de starea de urgenta si va da un asemenea ordin, ei trebuie sa adauge si obligatii pentru autoritati. OBLIGATIVITATEA Guvernului de a asigura TOATE materialele de protectie de care personalul medical are nevoie. OBLIGATIVITATEA statului de a organiza locuri de odihna pentru personalul medical si o hrana adecvata, atat pentru personalul medical, cat si pentru bolnavi.

De fapt, toate masurile aste luate pe picior ne arata cat de putin pregatiti sunt cei care ne guverneaza. In loc sa se pregateasca pentru un maraton ei s-au pregatit (un fel de a zice) pentru un sprint! Criza nu este un efort de o saptamana sau doua, ci este o batalie care va dura luni de zile. Iar noi nu am ajuns nici macar la jumatatea crizei!

Asa ca, inainte de a lua masuri de limitare a drepturilor personalului medical, gasiti solutii sa-i echipati corespunzator, sa-i hraniti si sa le dati sansa sa se odihneasca din cand in cand pentru a fi apti pentru o lupta pe termen lung. Nu in ultimul rand trebuie sa va ganditi la familiile lor pe care ei le-au abandonat pentru a-si onora juramantul medical. Copiii lor, parintii lor au nevoie de sprijin. Asa cum au nevoie de sprijin si familiile politistilor, jandarmilor si militarilor care nu au mai ajuns acasa de zile bune.

Sunt judete care sunt mult mai putin afectate de criza si unde, poate, masurile de distantare sociala vor da rezultate mai bune. Apelati la personalul medical de acolo si deplasati-I in zonele fierbinti. Dati ocazia celor care sunt pe baricade de 2 saptamani sa se poata recupera.

Scoateti din inchisori medicii care isi ispasesc pedepsele si dati-le sansa sa se reabiliteze, muncind pentru societate. Faceti un apel la personalul medical pensionat de curand sa revina la munca. Dar nu cu forta, ci pentru ca vor si pentru ca au incredere ca o sa le dati materiale de protectie si o sa aveti grija de famiile lor.

Sunt solutii, dar trebuie sa le ganditi cu o minte deschisa, impreuna cu medicii si nu impotriva lor.”, scrie Călin Popescu Tăriceanu.